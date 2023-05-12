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20:07, 12 мая 2023Спорт

Названо лучшее упражнение для возвращения «углов молодости»

«Сиб.фм» назвал открытие рта лучшим упражнением для возвращения «углов молодости»

Фото: kychan / Unsplash

Журналисты «Сиб.фм» назвали лучшее упражнение для возвращения «углов молодости». Об этом сообщается на сайте издания.

В материале говорится, что четкий контур нижней челюсти с возрастом опускается под воздействием гравитации или вследствие появления лишнего веса. Отмечается, что «углы молодости» визуально создают идеальные пропорции лица.

Для подтяжки нижней трети лица необходимо выполнять упражнение «открытый рот». Для этого нужно широко открыть рот, выдвинуть подбородок вперед и почувствовать, как работают мышцы под челюстью. Затем нужно медленно и напряженно закрывать рот, при этом считая про себя до 20. Далее нужно вернуться в исходное положение.

Ранее журналисты Sport24 назвали лучшие способы избавиться от «холки» на шее. Для этого нужно делать круговые движения плечами, а также скрепить руки в замок, положить их на затылок и разводить локти.

Анастасия Борисова
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