Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нурия Парризас-Диас
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Рим (ж)
Локомотив-Кубань
Сегодня
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Роман Сафиуллин
Завтра
15:00 (Мск)
Себастьян Корда
Рим (м)
Лиза Пигато
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Рим (ж)
Анетт Контавейт
Завтра
12:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Рим (ж)
18:36, 11 мая 2023Спорт

Названы лучшие способы избавиться от «вдовьего горба»

Sport24 назвал круговые движения плечами способом избавиться от «холки» на шее

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Журналисты Sport24 назвали лучшие способы избавиться от «холки» на шее. Они приводятся сайте издания.

В материале говорится о том, что жировая прослойка под кожей на задней поверхности шеи, которую называют «вдовьим горбом» или «бабьим загривком», появляется преимущественно у женщин перед и после наступления менопаузы. Причиной его возникновения также могут быть гормональные изменения, нарушение обмена веществ или сидячий образ жизни.

Для того чтобы избавиться от «холки», необходимо выправлять осанку, бороться с лишним весом и делать упражнения на шею и плечи. Первым упражнением стоит делать круговые движения плечами. Затем нужно скрепить руки в замок, положить их на затылок и разводить локти. После этого нужно массировать трапециевидную мышцу.

23 апреля тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы, как получить «лебединую» шею. Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции. Что это значит?
Пользователям Windows показали фейковые обновления ОС
ЦБ предупредил об ускорении инфляции в России
Рабочего насмерть придавило плитами на стройке в Москве
Идея о возвращении русского языка возмутила киевские власти
Сотрудница полиции потратила деньги с карт покойника на еду и номер в отеле
Российский врач оценил дееспособность Джо Байдена
Названы лучшие способы избавиться от «вдовьего горба»
На российском складе с горючими жидкостями произошел пожар
Адвокат раскрыл подробности избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.