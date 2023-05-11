Названы лучшие способы избавиться от «вдовьего горба»

Sport24 назвал круговые движения плечами способом избавиться от «холки» на шее

Журналисты Sport24 назвали лучшие способы избавиться от «холки» на шее. Они приводятся сайте издания.

В материале говорится о том, что жировая прослойка под кожей на задней поверхности шеи, которую называют «вдовьим горбом» или «бабьим загривком», появляется преимущественно у женщин перед и после наступления менопаузы. Причиной его возникновения также могут быть гормональные изменения, нарушение обмена веществ или сидячий образ жизни.

Для того чтобы избавиться от «холки», необходимо выправлять осанку, бороться с лишним весом и делать упражнения на шею и плечи. Первым упражнением стоит делать круговые движения плечами. Затем нужно скрепить руки в замок, положить их на затылок и разводить локти. После этого нужно массировать трапециевидную мышцу.

23 апреля тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы, как получить «лебединую» шею. Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее.