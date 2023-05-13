ВСУ снова начали обстреливать центр Горловки

Приходько: ВСУ начали обстреливать центр Горловки, снаряды взрываются около администрации

Украинские военные снова начали обстреливать центр Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram.

Он заявил, что в настоящий момент город снова оказался под огнем военных Украины. Приходько добавил, что бойцы ВСУ прицеливаются к городской администрации, рядом с зданием взрываются снаряды.

На данный момент известно, что при обстреле ВСУ были повреждены здания банка и администрации города. На месте также зафиксировано задымление. Кроме того, разбито остекление ряда подъездов дома на проспекте Победы в центре Горловки. О пострадавших среди мирных жителей пока не сообщается.