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14:17, 13 мая 2023Бывший СССР

ВСУ снова начали обстреливать центр Горловки

Приходько: ВСУ начали обстреливать центр Горловки, снаряды взрываются около администрации

Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Украинские военные снова начали обстреливать центр Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram.

Он заявил, что в настоящий момент город снова оказался под огнем военных Украины. Приходько добавил, что бойцы ВСУ прицеливаются к городской администрации, рядом с зданием взрываются снаряды.

На данный момент известно, что при обстреле ВСУ были повреждены здания банка и администрации города. На месте также зафиксировано задымление. Кроме того, разбито остекление ряда подъездов дома на проспекте Победы в центре Горловки. О пострадавших среди мирных жителей пока не сообщается.

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Варвара Кошечкина
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