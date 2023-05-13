Кафедральный собор Горловки оказался под обстрелом ВСУ

ВСУ выпустили несколько снарядов по центру Горловки, под обстрел попал кафедральный собор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов по центру Горловки в Донецкой народной республике, под обстрелом оказался кафедральный собор. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадали ли при этом жители города при обстреле, не уточняется. Известно, что один из снарядов попал в купол.

«Поврежден купол собора, множественные повреждения сооружений», — приводит агентство слова мэра Горловки Ивана Приходько.

Ранее стало известно, что обстрелу со стороны ВСУ вновь подвергся Луганск.

Кроме того, представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь и утро четыре раза обстреляли Донецк.

