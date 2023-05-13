В Армении рассказали об интересе к футболисту молодежной сборной России
Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян высказался о возможном переходе форварда молодежной сборной России Степана Оганесяна. Его слова приводит Sport24.
Карапетян заявил, что армянская сторона связывалась с футболистом. «Дальше нашего интереса к игроку и общения с ним ничего конкретного не было. Какой-либо дополнительной информацией мы не располагаем», — добавил он.
В октябре Оганесян оценил возможность смены спортивного гражданства. Игрок заявил, что у него отец армянин, но он никогда не был в Армении. Спортсмен добавил, что не планирует выступать за другую сборную.
На счету Оганесяна один матч в составе молодежной сборной России. 21-летний полузащитник принадлежит московскому «Спартаку», но выступает на правах аренды за «Оренбург». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.