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13:11, 22 октября 2022Спорт

Футболист молодежной сборной России оценил возможность выступления за Армению

Полузащитник молодежной сборной России Оганесян оценил возможность выступления за Армению

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Полузащитник «Оренбурга» и молодежной сборной России Степан Оганесян оценил возможность смены спортивного гражданства. Об этом сообщает Metaratings.

«У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить», — рассказал Оганесян. Он также отметил, что не получал конкретного предложения о выступлении за армянскую национальную команду.

Оганесян добавил, что на данный момент не планирует менять гражданство. При этом он отметил, что не будет осуждать футболистов, которые примут такое решение.

На счету Оганесяна один матч в составе молодежной сборной России. 21-летний полузащитник принадлежит московскому «Спартаку», но выступает на правах аренды за «Оренбург». В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился одной голевой передачей.

Алексей Гусев
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