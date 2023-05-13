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12:53, 13 мая 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения для здоровых коленей

Тренер Мараховская посоветовала сгибание пальцев для здоровых коленей

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Виктория Мараховская назвала лучшие упражнения для здоровых коленей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Для начала нужно сесть на пол и положить одну ногу на другую. Затем одной рукой держать стопу в области пяточной кости, ладонью второй обхватить сверху пальцами и сгибать и разгибать их. При следующем упражнении нужно сесть на седалищные бугры, не округляя поясничный отдел позвоночника. Затем одновременно опускать оба колена влево, касаясь ими пола, левая ягодица при этом должна лежать на полу, а правая — подниматься.

При следующем упражнении тренер посоветовала встать и поставить ноги на ширине плеч. Затем перенести вес на одну ногу, вторую поставить на основания пальцев, как будто стоя на каблуке. Далее нужно согнуть пальцы, при этом область подъема стопы будет растягиваться.

2 апреля фитнес-тренер Егор Ходырев назвал три лучших способа накачать бицепсы. Эксперт посоветовал делать сгибание рук с гантелями. Также он рекомендовал выполнять концентрированный подъем с гантелей. Кроме того, специалист предложил делать подъемы «молотки».

Анастасия Борисова
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