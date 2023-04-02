Тренер назвал три лучших способа накачать бицепсы

Тренер Егор Ходырев посоветовал делать сгибание рук с гантелями, чтобы накачать бицепсы

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал три лучших способа накачать бицепсы. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт посоветовал делать сгибание рук с гантелями. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. «На выдохе мощным движением без рывка поочередно сгибайте руки в локтях, поднимая гантели до угла 90 градусов. Кисти разворачивайте пальцами к себе, так чтобы предплечье тоже разворачивалось. Локти плотно прижмите к телу и фиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. На вдохе медленно разгибайте руки с гантелями в исходное положение, разворачивая кулаки наружу», — описал тренер технику выполнения упражнения.

Также Ходырев рекомендовал делать концентрированный подъем с гантелей. Упражнение выполняется в положении сидя, правая рука с гантелью должна быть опущена вниз так, чтобы локоть упирался в бедро с внутренней стороны. Свободная рука располагается на колене другой ноги. На выдохе нужно медленно сгибать руку в локте и поднимать гантель до максимума, при этом локоть должен оставаться прижатым к ноге. Далее на вдохе медленно вернуться в исходное положение.

Кроме того, специалист предложил делать подъемы «молотки». Упражнение выполняется сидя с двумя гантелями в руках, опущенных вдоль туловища. На выдохе необходимо поочередно плавно сгибать руки в локтях, поднимая гантели до угла 90 градусов, при этом локти не должны отрываться от тела. На вдохе нужно вернуться в исходное положение.

Все упражнения выполняются в три-четыре подхода по 8-12 повторений. Перерыв между подходами должен быть от одной до двух минут.

Ранее фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие способы накачать руки без гантелей. Для совершенствования трицепсов он посоветовал делать отжимания с узкой постановкой рук. Также специалист рекомендовал выполнять разгибания предплечий с фитнес-резинкой.