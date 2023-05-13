Футболист отказался от участия в ЛГБТ-акции и пропустил матч
Футболист клуба «Генгам» Донасьен Гомис не стал участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем 35-го тура второго дивизиона чемпионата Франции. Об этом сообщает Le Telegramme.
Защитник не попал в состав команды и пропустит матч против «Сошо». «Вся команда будет в цветах этой кампании. Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», — заявил президент «Генгама» Фред Ле Гран.
Ранее стало известно, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.
По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс».