Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области

Администрация Хмельницкой области заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Власти региона заявили, что на месте происшествия работают необходимые службы. Отдельные поезда станут следовать согласно измененному графику.

Ранее в Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

В ночь на 12 мая взрывы произошли в городе Запорожье, находящемся под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

