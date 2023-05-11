В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога в четверг, 11 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях страны.

Случаи объявления воздушной тревоги в стране в последнее время участились. 4 мая начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по столице стала самой высокой с начала года.

Так, ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. До этого она звучала на юге и востоке страны.

8 мая в Харькове произошла серия взрывов, заявил глава администрации региона Олег Синегубов. По его словам, зафиксировано не менее шести «прилетов». На местах работают экстренные службы.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции атаке.