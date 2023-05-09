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05:40, 9 мая 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Отмечается, что режим воздушной тревоги распространился на западные регионы страны, охватив Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровненскую и Тернопольскую области.

До этого воздушная тревога была объявлена на юге и востоке страны.

Накануне в Харькове произошла серия взрывов, заявил глава администрации региона Олег Синегубов. По его словам, зафиксировано не менее шести «прилетов». На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке.

Марина Совина
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