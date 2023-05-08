Глава администрации Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано не менее шести прилетов

В Харькове произошла серия взрывов, зафиксировано не менее шести «прилетов». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, взрывы произошли только в пригороде Харькова, а не в самом городе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом же говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удары наносятся только по военным целям: очевидным или замаскированным.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.