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23:48, 8 мая 2023Бывший СССР

В Харькове произошла серия взрывов

Глава администрации Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано не менее шести прилетов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В Харькове произошла серия взрывов, зафиксировано не менее шести «прилетов». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, взрывы произошли только в пригороде Харькова, а не в самом городе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом же говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удары наносятся только по военным целям: очевидным или замаскированным.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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Марина Совина
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