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02:56, 13 мая 2023Бывший СССР

В Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Globallookpress.com

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Украине части Херсонской области.

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

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Марина Совина
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