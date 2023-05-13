В Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Украине части Херсонской области.

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

