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04:08, 12 мая 2023Бывший СССР

В Запорожье произошли взрывы

Общественное телевидение Украины сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское Общественное телевидение.

Данные официального ресурса для оповещения населения свидетельствуют о том, что в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о детонации боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье.

Ранее Минобороны России сообщило, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем. Там также опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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