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01:04, 11 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о детонации боеприпасов в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья

Рогов заявил, что в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы

В пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье детонируют боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что взрывы и пожар начались после попадания снаряда, выпущенного российскими артиллеристами. При этом Рогов допустил, что украинские власти будут скрывать потери, понесенные в результате этого удара.

Марина Совина
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