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12:18, 13 мая 2023Наука и техника

«Роскосмос» начнет проектирование миссии на Венеру

«Роскосмос»: в 2024 году начнется эскизное проектирование миссии «Венера-Д»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В начале 2024 года стартует эскизное проектирование миссии «Венера-Д». Об этом ТАСС сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что в настоящее время госкорпорация и Российская академия наук в части космического комплекса миссии завершили разработку технического предложения. «Начало работ по разработке и выпуску эскизного проекта планируется в январе 2024 года», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации заверили, что в настоящее время прорабатываются графики работ по эскизному проектированию, проводится согласование техзаданий, осуществляются контрактации организаций-соисполнителей и формируется совет главных конструкторов.

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В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.

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Иван Потапов
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