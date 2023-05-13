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13:27, 13 мая 2023Россия

Власти рассказали о повреждениях на земле после падения вертолета под Брянском

Власти заявили об отсутствии повреждений на земле после падения вертолета под Клинцами

Кадр: Telegram-канал «Подслушано Клинцы»

В настоящее время повреждений на земле после падения вертолета под Клинцами в Брянской области не выявлено. Об этом заявил глава горадминистрации Сергей Евтеев, пишет ТАСС.

Он рассказал, что пока повреждений на земле нет. Евтеев добавил, что остальная информация по произошедшему под Брянском инциденту появится позже.

В правоохранительных органах ТАСС также сообщили, что обломки вертолета все еще не нашли. О происшествии под Клинцами сообщили местные жители — «на номер 112 было несколько звонков».

О падении вертолета в Брянской области стало известно ранее в субботу, 13 мая. На данный момент, как уточнил источник ТАСС, информация о пострадавших, а также о принадлежности вертолета устанавливается.

По словам очевидцев, перед падением вертолета был слышен взрыв. Он, предположительно, произошел еще в небе, отмечал «Подъем». По данным издания, на месте падения вертолета начался пожар, одна из лопастей оказалась прямо на дороге. Позднее также появились кадры, на которых запечатлен момент падения техники.

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Варвара Кошечкина
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