Очевидец описал момент падения вертолета в Брянской области

Очевидец падения вертолета в Брянской области: он загорелся и резко упал

Очевидец падения вертолета в Брянской области, пожелавший остаться анонимным, сообщил подробности произошедшего. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что заметил, как вертолет загорелся и резко упал.

«Шли мы по рынку, слышим — летит вертолет. Посмотрели в небо — летит. Через две минут полетел второй. Смотрим — он загорается и резко падает. Люди на рынки бежали куда глаза глядят. Страшно», — описал момент падения собеседник издания.

Ранее стало известно, что вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. По предварительным данным, причиной падения стал загоревшийся двигатель. Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Принадлежность вертолета также устанавливается.