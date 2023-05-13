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14:28, 13 мая 2023Спорт

Российской олимпийской чемпионке диагностировали рак

Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Ее слова приводятся на сайте «Ростов-Дона», за которую она выступает.

Гандболистка заявила, что почувствовала боль над ключицей в апреле 2023 года. «Сделали оперативно все необходимые анализы и позитронно-эмиссионная томографию, чтобы посмотреть, в какие места распространилась болезнь», — рассказала спортсменка.

Бобровникова добавила, что проходит лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава в Ростове-на-Дону. «Я неделю лежу в онкоинституте, и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома», — описала она свое лечение.

Бобровникова является пятикратной чемпионкой России и семикратной обладательницей Кубка страны вместе с «Ростов-Доном». В составе сборной России она завоевала золото Олимпийских игр 2016 года, серебро Игр-2020 и бронзу чемпионата мира 2019 года.

Анастасия Борисова
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