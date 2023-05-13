Киев обвинили в войне против мирных жителей Запорожской области

Рогов обвинил Киев в начале войны против мирных жителей Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что спецслужбы Украины усилили террористическую активность в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости

Рогов отметил, что спецслужбы Киева запустили начало войны против мирных жителей Запорожской области. Он также обвинил украинские власти в подрывной работе и попытках помешать наладить жизнь в регионе.

Утром 12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв прогремел в 06:50по московскому времени на улице Шмидта. В результате происшествия пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области.

Вечером в Мелитополе также прогремел взрыв. В связи с инцидентом ряд жилых домов в одном из районов города был обесточен.