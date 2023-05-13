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20:12, 13 мая 2023Россия

Захар Прилепин обратился к заказчикам своего убийства

Захар Прилепин заявил, что накануне покушения в Луганске его искали три группы украинцев

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Российский писатель Захар Прилепин передал организаторам покушения на себя, что «Россия неизбежно однажды победит». О том, как Прилепин обратился к заказчикам своего убийства, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, он рассказал, что ему начали угрожать после того, как он начал принимать участие в событиях на Донбассе в качестве военного. Прилепин отметил, что в зоне огневого поражения его было сложнее искать, потому что он не носит с собой телефон и ездит на других машинах. «Места дислокации постоянно меняю. Пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда, я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня "ищут"», — пояснил намерения украинцев он.

Несмотря на покушение, заявил Прилепин, он планирует вернуться на фронт.

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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Прилепина после покушения оперировали сразу четыре хирурга. «Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — написал Никитин.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной порядка в 30 километрах от города Бора Нижегородской области. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к случившемуся. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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Александра Лисица
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