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13:12, 13 мая 2023Россия

Прилепина одновременно оперировали четыре хирурга

Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что Прилепина одновременно оперировали 4 хирурга

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российского писателя Захара Прилепина одновременно оперировали сразу четыре хирурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что медицинское вмешательство прошло в штатном режиме.

«Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — написал Никитин.

Нижегородский губернатор добавил, что федеральные специалисты высоко оценили работу нижегородских медиков. Также Никитин выразил благодарность всем, кто помогает в восстановлении Прилепина.

«Захар вчера вечером пришел в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении. Здоровья тебе, Захар!» — заключил губернатор российского региона.

Ранее Прилепин сообщил, что пришел в себя после операции, которая длилась 4,5 часа. В своем Telegram-канале он написал, что эта процедура не стала последней, поскольку у него есть еще несколько сложных переломов и других травм.

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Олег Давыдов
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