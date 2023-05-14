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12:58, 14 мая 2023Бывший СССР

В ДТЭК заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации на Украине

ДТЭК: Украине надо 150 миллионов долларов для восстановления тепловой генерации

Фото: rezoff / Shutterstock / Fotodom

На территории Украины сейчас повреждено 75 процентов тепловой генерации. Об этом рассказал исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада».

По его словам, сегодня Украине для восстановления тепловой генерации необходимо около 150 миллионов долларов. Сухарук отметил, что компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта. На такие ремонтные работы сейчас необходимо 5,5 миллиарда гривен. Кроме того, также важно восстановить 12 тысяч километров линий электропередачи и почти четыре тысячи распределительных подстанций.

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Варвара Кошечкина
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