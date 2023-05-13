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19:13, 13 мая 2023Мир

Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 миллионов долларов

«Укрэнерго»: Япония предоставит Украине энергооборудование на 40 миллионов долларов

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom

Власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны. О решении японского правительственного агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) сообщает «Укрэнерго» в своем Telegram.

Первые поставки энергооборудования для трансформаторных подстанций запланированы на вторую половину 2023 года. «Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA) для "Укрэнерго" будет закуплено и передано оборудование для подстанций», — отметили в энергетической компании.

Поставки, как добавили в «Укрэнерго», должны продлиться до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. К данному моменту JICA передало Украине более 30 генераторов, которые могут подстраховать подстанции на случай возобновления массированных обстрелов.

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В марте 2023 года было подписано грантовое соглашение на общую сумму 22,44 миллиарда японских иен (около 170 миллионов долларов) для финансирования программы экстренного восстановления Украины.

Ранее председатель государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Руслан Слободян сообщил, что полное восстановление энергосистемы на Украине займет год. В конце февраля 2023 года в «Укрэнерго» сообщали, что Украина сокращает импорт электричества из других стран благодаря стабилизации своей энергосистемы. Тогда отмечалось, что дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

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Александра Лисица
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