Российская футболистка выиграла Кубок Англии

Российская футболистка Алсу Абдуллина в составе «Челси» выиграла Кубок Англии

Россиянка Алсу Абдуллина в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 14 мая, «Челси» обыграл в финале «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:0. Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.

Лондонский клуб выиграл Кубок страны третий раз подряд. Всего команда завоевывала трофей пять раз.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне она сыграла в восьми матчах во всех турнирах и отметилась тремя результативными передачами.

Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». В составе клуба она отметилась четырьмя голами в 46 матчах. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны.