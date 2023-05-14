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19:57, 14 мая 2023Спорт

Российская футболистка выиграла Кубок Англии

Российская футболистка Алсу Абдуллина в составе «Челси» выиграла Кубок Англии

Фото: Никита Успенский / ТАСС

Россиянка Алсу Абдуллина в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 14 мая, «Челси» обыграл в финале «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:0. Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.

Лондонский клуб выиграл Кубок страны третий раз подряд. Всего команда завоевывала трофей пять раз.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне она сыграла в восьми матчах во всех турнирах и отметилась тремя результативными передачами.

Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». В составе клуба она отметилась четырьмя голами в 46 матчах. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны.

Дарья Коршунова
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