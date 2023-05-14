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10:46, 14 мая 2023Мир

Американские истребители сопроводили шесть российских самолетов вблизи Аляски

NORAD сообщило, что истребители США сопроводили шесть российских самолетов вблизи Аляски

Фото: Martin Capek / Shutterstock / Fotodom

Американские истребители сопроводили шесть российских военных самолетов, выполнявших полет вблизи Аляски. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), пишет «Интерфакс».

Как стало известно, США зафиксировали российские самолеты в пятницу, 12 мая, в опознавательной зоне системы противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Среди них были опознаны бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35. В операции по сопровождению принимали участие американские истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS.

NORAD отмечает, что российские самолеты не заходили на территорию США или Канады и находились в международном воздушном пространстве.

При этом 12 мая Минобороны России сообщало, что российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, расположенного между Чукоткой и Аляской. Отмечается, что в ходе полета экипажи самолетов осуществили дозаправку в воздухе.

20 апреля NORAD также сообщал, что истребители США сопроводили российские Ту-95 в зоне системы ПВО Аляски.
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Константин Лысяков
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