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15:53, 12 мая 2023Наука и техника

Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над Чукотским морем

Российские Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 13 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полета экипажи ракетоносцев дальней авиации осуществили дозаправку в воздухе.

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В апреле два Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота.

В январе пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. В ходе полета были выполнены необходимые проверки систем и оборудования самолета.

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Даниил Иринин
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