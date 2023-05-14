Зеленский едва не лишился смартфона в ходе визита в Германию

Bild: президент Украины Владимир Зеленский едва не лишился смартфона в ходе поездки в ФРГ

Украинский президент Владимир Зеленский едва не лишился смартфона в ходе своего визита в Германию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Об инциденте рассказал фотокорреспондент издания Фабиан Мацерат. Утверждается, что лидер Украины забыл свой телефон в машине около дворца президента Германии. В тот момент он поставил смартфон заряжаться, подключив к пауэрбанку в автомобиле. После этого Зеленский вышел из машины и отправился к своему вертолету.

При этом через несколько часов, как отмечается, Зеленский вспомнил, что забыл телефон на зарядке. В последний момент перед вылетом полицейские побежали к машине и забрали смартфон президента Украины.

Ранее в воскресенье, 14 мая, президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

ТАСС писал, что на пресс-конференции Зеленский заявил, что Германия зарезервировала на ближайшие годы 11 миллиардов евро для помощи Украине. Он добавил, что собирается проговорить с Шольцем поставки истребителей, о которых Киев давно просит западных союзников. Зеленский также обратил внимание, что новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.