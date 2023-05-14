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07:57, 14 мая 2023Спорт

Названы способы снять боль в мышцах после физических нагрузок

Sport24 назвал массаж одним из способов убрать боль после физических нагрузок

Фото: Kittisak Jirasittichai / Reuters

Журналисты Sport24 назвали лучшие способы снять боль в мышцах после физических нагрузок. Они приводятся сайте издания.

В материале говорится о том, что справиться с болью может помочь растяжка после тренировки. Отмечается, что она улучшает кровообращение в мышцах, помогая им быстрее восстановиться и расслабиться.

Также одним из способов устранения боли называется массаж. «Если вы не можете позволить себе профессиональный массаж, можно применять самомассаж с помощью ролика или теннисного шарика. Также полезно полежать на игольчатом коврике», — добавляется в сообщении.

Кроме того, подчеркивается важность правильного питания и отдыха в процессе восстановления. «Если вы не даете телу достаточно времени для восстановления, это может привести к перенапряжению мышц, болевым ощущениям и даже травмам», — сказано в материале.

Ранее врач назвала сигналы для немедленной остановки тренировки. Доктор Марта Гулати рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди, после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание.

Андрей Стрельцов
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