Бербок странно высказалась об отношениях с главой МИД Украины

Глава МИД ФРГ Бербок назвала использование одних наушников знаком близкой дружбы с Кулебой

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла использование одних наушников знаком близкой дружбы с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ее странное высказывание об отношениях с Кулебой приводит РИА Новости со ссылкой на Bild.

По словам Бербок, они с Кулебой на пресс-конференции воспользовались одной и той же гарнитурой. «Вот насколько тесная между нами дружба», — отметила глава МИД ФРГ.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первый визит в Германию после начала спецоперации России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял украинского лидера с воинскими почестями, несмотря на то что тот совершает рабочий, а не государственный визит, который предусматривает подобный церемониал.

До этого украинский президент успел побывать в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.