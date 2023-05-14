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12:24, 14 мая 2023Спорт

Усик оценил шансы провести бой против Фьюри в будущем

Александр Усик заявил, что бой против Тайсона Фьюри рано или поздно состоится

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боксер Александр Усик оценил шансы провести бой против британца Тайсона Фьюри в будущем. Слова спортсмена приводит vRINGe.

Усик заявил, что поединок состоится рано или поздно. «Он профессиональный спортсмен. Даже проиграв, заберет свое. Не секрет, что гонорары прописывают для обеих сторон. Если хочет тянуть интригу — его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет», — пояснил украинец. Он добавил, что все громкие заявления британца — это просто накал страстей.

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Фьюри и Усик должны были встретиться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Ксения Курашкина
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