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12:31, 14 мая 2023Мир

В Италии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Таяни: Италия готова обсуждать мир на Украине только на базе предложений Киева

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Италия готова обсуждать мир на Украине только на базе предложений Киева. Такое условие для урегулирования конфликта назвал глава МИД европейской страны вице-премьер Антонио Таяни. Его интервью опубликовала в воскресенье, 14 мая, газета La Stampa.

Таяни в разговоре с журналистом издания отметил, что в Италии разделяют позицию государств Европы и НАТО по украинскому вопросу. В Риме готовы принять любое предложение, направленное на прекращение конфликта, но поддерживают десять пунктов мирной инициативы президента Украины Владимира Зеленского, разъяснил вице-премьер Италии.

«Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — указал глава итальянского МИД.

13 мая Зеленский провел в Риме встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Папа Римский также принял украинского лидера в Ватикане.

Позже Зеленский рассказал, что ему удалось обсудить с Мелони «формулу мира», которая предполагает готовность Киева к переговорам при условии передачи ему регионов, вышедших из состава страны в 2022 году. Кроме того, в Риме он на встречах с итальянскими политиками затрагивал многочисленные вопросы, касающихся области безопасности и военной сферы.

Зеленский объявил, что обсуждения помогли принять важные решения по защите неба Украины.

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Анна Щербакова
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