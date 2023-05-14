В Италии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Таяни: Италия готова обсуждать мир на Украине только на базе предложений Киева

Италия готова обсуждать мир на Украине только на базе предложений Киева. Такое условие для урегулирования конфликта назвал глава МИД европейской страны вице-премьер Антонио Таяни. Его интервью опубликовала в воскресенье, 14 мая, газета La Stampa.

Таяни в разговоре с журналистом издания отметил, что в Италии разделяют позицию государств Европы и НАТО по украинскому вопросу. В Риме готовы принять любое предложение, направленное на прекращение конфликта, но поддерживают десять пунктов мирной инициативы президента Украины Владимира Зеленского, разъяснил вице-премьер Италии.

«Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — указал глава итальянского МИД.

13 мая Зеленский провел в Риме встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Папа Римский также принял украинского лидера в Ватикане.

Позже Зеленский рассказал, что ему удалось обсудить с Мелони «формулу мира», которая предполагает готовность Киева к переговорам при условии передачи ему регионов, вышедших из состава страны в 2022 году. Кроме того, в Риме он на встречах с итальянскими политиками затрагивал многочисленные вопросы, касающихся области безопасности и военной сферы.

Зеленский объявил, что обсуждения помогли принять важные решения по защите неба Украины.