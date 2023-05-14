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21:35, 14 мая 2023Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога в воскресенье, 14 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области — в 20:47.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

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Марина Совина
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