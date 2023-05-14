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05:24, 14 мая 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины в ночь на 14 мая
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alex Babenko / Reuters

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье, 14 мая. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены начали звучать с 3:42 по московскому времени. До этого воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

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Марина Совина
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