Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины в ночь на 14 мая

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье, 14 мая. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены начали звучать с 3:42 по московскому времени. До этого воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.