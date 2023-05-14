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05:05, 14 мая 2023Россия

Глава Тольятти оценил возможность восстановления сгоревшей части завода

Глава Тольятти Ренц: восстановить сгоревшую часть завода «Феррони» будет очень сложно

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Восстановить сгоревшую часть завода «Феррони» в Тольятти будет очень сложно, заявил глава города Николай Ренц, пишет ТАСС.

По словам политика, пламя распространилось на площадь 20 тысяч квадратных метров. Пожар привел к тяжелым последствиям. «Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно», — оценил он возможные ремонтные работы. Глава города напомнил, что работники предприятия были эвакуированы, никто не пострадал.

Он также раскрыл сложности при тушении пожара: питание повысительного насоса было выбито, из-за чего в большинстве гидрантов не было воды. Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе сейчас не наблюдается. О возгорании на территории завода в Тольятти стало известно в субботу, 13 мая.

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Марина Совина
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