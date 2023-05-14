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21:50, 14 мая 2023Бывший СССР

Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии на пол

Зеленский после падения премии Карла Великого на пол заявил, что «это русские»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии Карла Великого на пол. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel.

После того как предмет упал на пол, украинский президент прервал выступление.

«(Это) русские», — заявил Зеленский. Затем он поднял упавшую премию и вернулся на место, чтобы продолжить речь.

Церемония вручения премии прошла 14 мая. На мероприятии канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Каждый год она присуждается за вклад в объединение европейских стран. Президент Украины посетил Германию впервые с начала СВО.

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Юлия Мискевич
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