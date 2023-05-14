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21:26, 14 мая 2023Бывший СССР

Премия Карла Великого упала во время выступления Зеленского

Премия Карла Великого, которую вручили Зеленскому, упала во время его выступления

Премия имени Карла Великого, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в немецком Ахене, упала на пол во время его выступления. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как Зеленский произносит речь, а в этом время врученная премия падает с постамента. Украинский президент прервался, подошел и поставил ее на место.

Церемония вручения премии прошла 14 мая. На мероприятии канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Каждый год она присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы ее получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский посетил Германию впервые с начала СВО.

Юлия Мискевич
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