Премия Карла Великого упала во время выступления Зеленского

Премия Карла Великого, которую вручили Зеленскому, упала во время его выступления

Премия имени Карла Великого, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в немецком Ахене, упала на пол во время его выступления. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как Зеленский произносит речь, а в этом время врученная премия падает с постамента. Украинский президент прервался, подошел и поставил ее на место.

Церемония вручения премии прошла 14 мая. На мероприятии канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Каждый год она присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы ее получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский посетил Германию впервые с начала СВО.