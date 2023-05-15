Глава избиркома Турции: второй тур президентских выборов пройдет 28 мая

В Турции проведут второй тур президентских выборов, так как кандидатам не хватило голосов для минимума в 50 процентов плюс один голос. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу высшего избиркома страны Ахмет Енер.

По последним подсчетам, нынешний лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51 процента голосов, его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента. В случае победы он пообещал назначить вице-президентами лидеров всех пяти партий, которые вошли в «Народный альянс».

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Второй тур выборов состоится через две недели после первого, 28 мая. В нем будут участвовать лишь два кандидата — Эрдоган и Кылычдароглу.