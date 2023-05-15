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04:30, 15 мая 2023Наука и техника

Смартфоны Samsung оставили без обновления до Android 14

SamMobile: смартфоны Samsung не получили обновления до бета-версии Android 14

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Samsung оказалась одним из брендов по производству смартфонов, аппараты которой не получили апдейт до новой бета-версии Android 14. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа отметили, что после официального анонса Android 14 10 мая устройства нескольких популярных производителей смартфонов получили вторую бета-версию операционной системы. Однако в числе брендов — Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo — Samsung не оказалось.

По словам специалистов, этот факт может удивить, так как Samsung является главным производителем Android-смартфонов в мире. Решение руководства корейской корпорации оставить пользователей без бета-версии ОС журналисты SamMobile объяснили тем, что в компании взяли время, чтобы адаптировать систему под свои девайсы.

«Samsung может опоздать на несколько недель по сравнению с другими OEM-производителями, предлагая обновление Android 14 Beta, но ее апдейты будут многофункциональными», — отметили авторы. По их словам, инженеры компании представят апдейт, который будет включать в себя сразу все основные функции новой ОС.

10 мая американская компания Google анонсировала первый складной смартфон Pixel Fold. Девайс получил экраны диагональю 5,8 и 7,6 дюймов, процессор Google Tensor G2, тройную камеру с объективами разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселя. Аппарат оценили в 1799 долларов или около 138 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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