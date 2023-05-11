Google представила первый складной смартфон

Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold, оцененный в 1799 долларов

Американская компания Google анонсировала первый складной смартфон. Запись презентации доступна на YouTube-канале фирмы.

Аппарат получил две половинки, соединенные между собой шарниром. Внешний экран имеет 5,8-дюймовую OLED-матрицу с поддержкой частоты 120 герц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и максимальной яркостью 1200 нит. Основной складной OLED-дисплей получил 7,6-дюймовую диагональ с поддержкой частоты 120 герц и пиковой яркостью 1450 нит.

Представленный Pixel Fold получил процессор Google Tensor G2 с сопроцессором безопасности Titan M2. Также аппарат имеет 12 гигабайт оперативной и 256 или 512 гигабайт встроенной памяти формата UFS 3.1. Флагман оценили в 1799 долларов, или около 135 тысяч рублей. Устройство появится в продаже в июне.

Также аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселя. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4821 миллиампер-час. Смартфон работает под управлением ОС Android 13.

Компания Google показала тизер своего первого складного аппарата в начале мая. В корпорации продемонстрировали изображение устройства и назвали его «первым складным телефоном, разработанным Google».