Российская авиакомпания открыла продажу билетов на прямые рейсы в Грузию

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на прямые рейсы из России в Грузию

Российская авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на прямые рейсы в Грузию. Об этом сообщает Telegram-канал OneTwoTrip! в понедельник, 15 мая.

Уточняется, что билеты из московского аэропорта Внуково в Тбилиси стоят около 17 тысяч рублей. Время в пути займет почти четыре часа. Сайт авиакомпании в настоящее время не работает из-за наплыва пользователей.

Ранее 15 мая стало известно, что авиавласти Грузии выдали разрешение «Азимуту» на выполнение полетов в страну семь раз в неделю.

10 мая сообщалось о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

