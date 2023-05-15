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09:16, 15 мая 2023Силовые структуры

Следователи пообещали проверять не платящих налоги российских блогеров

Бастрыкин пообещал в случае запроса от ФНС проверять уплату налогов российскими блогерами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин пообещал, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов. Об этом в понедельник, 15 мая, со ссылкой на СКР сообщает ТАСС.

По словам главы СК, такие проверки будут проведены, если соответствующий запрос в ведомство направит Федеральная налоговая служба (ФНС). «В случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — отметил глава СКР.

27 апреля правоохранители задержали блогера и основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов.

21 марта уголовное дело в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей было возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной. Несколькими неделями ранее стало известно об аналогичных обвинениях блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему. Речь шла о неуплате 311 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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