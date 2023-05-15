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20:40, 15 мая 2023Спорт

Тайсон Фьюри обвинил Усика в жадности

Тайсон Фьюри заявил, что Усик отказался драться с ним из-за гонорара в Саудовской Аравии

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри обвинил украинца Александра Усика в жадности. Его слова приводит Boxing Social.

«Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги. Думаю, искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов взяло верх над Усиком, и он отказался драться прямо сейчас», — заявил спортсмен. Фьюри добавил, что однажды бой с украинцем состоится, и он отпразднует победу в Лондоне.

Фьюри и Усик должны были встретиться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Андрей Стрельцов
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