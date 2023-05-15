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12:30, 15 мая 2023Экономика

Цены на газ в Европе продолжили снижение

Цены на газ в Европе упали ниже 360 долларов за тысячу кубометров

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В ходе торгов на лондонской бирже ICE 15 мая стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейший в Европе хаб, расположенный в Нидерландах) опускалась ниже отметки в 360 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена опускалась до 353,92 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость составляла 376,15 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижение с конца прошлого года. С начала 2023 года котировки упали более чем вдвое, при этом в мае они достигли рекордно низкой отметки в 400 долларов за тысячу кубометров — впервые с июля 2021 года. Это почти в десять раз ниже значений весны 2022 года, когда цены на газ выросли почти до 3900 долларов за тысячу кубометров.

Котировки TTF1! от TradingView

Цены на газ падают на фоне теплой и ветреной погоды в Европе, а также введенных мер экономии, которые позволили странам существенно снизить потребление этого топлива. Запасы газа в подземных хранилищах ЕС тем временем достигли рекордных значений. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень их заполненности в начале апреля, когда завершился сезон отбора газа, составил 55,7 процента от общей емкости — самый высокий показатель для этого периода с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) объявила первый международный тендер на совместную закупку газа для государств Евросоюза в рамках энергетической платформы. По словам заместителя председателя ЕК Мароша Шефчовича, это событие станет исторической вехой, впервые в истории ЕС использует коллективный экономический вес для обеспечения энергетической безопасности и снижения цен на газ.

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Влада Горячева
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