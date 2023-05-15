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18:25, 15 мая 2023Спорт

Стали известны шаги «Барселоны» по возвращению Месси

Fox Sports: «Барселона» запросила у Ла Лиги документ о регистрации футболиста Месси

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство «Барселоны» предприняло первые шаги по возвращению аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в команду. Об этом стало известно журналистке Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Веронике Брунати.

По информации источника, каталонцы официально запросили Ла Лигу предоставить документ о том, что Месси может быть зарегистрирован. «Барселона» направит письмо 35-летнему футболисту в качестве гарантии его перехода. Отмечается, что желание Месси вернуться в «Барселону» связано с личными, а не экономическими мотивами.

4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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