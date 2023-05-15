Интерес Польши в затягивании мирных переговоров по Украине объяснили

Политолог Оленченко: Польша заинтересована в затягивании мирных переговоров по Украине

Польша заинтересована в затягивании мирных переговоров между Россией и Украиной, так как Варшава ожидает, что Киев реализует все поставленное ему вооружение, таким образом провоцируя эскалацию конфликта. Соответствующее мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Так, комментируя слова главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что до момента проведения наступательных военных действий одной из сторон мирные переговоры России и Украины будут считаться преждевременными, эксперт напомнил о поставленных накануне Варшавой Киеву 14 истребителях МиГ-29.

«Текст, который излагает польский представитель, не очень связный: почему наступление должно быть поводом для переговоров? Польша на днях передала Украине 14 самолетов МиГ, а если сейчас прекратятся военные действия, то поляки как будто останутся в дураках из-за своих вложений. Во-вторых, передача этих самолетов — это попытка развить эскалацию конфликта», — заявил Оленченко.

Предполагается, что страны Запада, в частности восточноевропейские, насыщают оружием Украину с целью побудить ее к активным действиям. Они считают, что насыщение Украины оружием повышает обороноспособность Вооруженных сил Украины Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Более того, подчеркнул он, политика давления на Украину с целью побудить ее проводить военные действия объясняется среди прочего внутриполитической обстановкой в Польше, а именно подготовкой кандидатов к грядущим выборам в стране.

«Польша старается побудить украинцев, чтобы они использовали то вооружение, которое им дали, для проведения наступления. Если сейчас вдруг Украина остановится и проведет переговоры, то внутренние политические оппоненты нынешнего руководства Польши его засмеют», — добавил специалист.

Ранее Пшидач высказал мнение, что переговоры по миру на Украине будут преждевременными до момента, пока одна из сторон не достигнет значимых успехов в проведении наступления.

«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — сказал он, добавив, что для более точных прогнозов нужно дождаться наступательных или контрнаступательных действий одной из сторон конфликта. По его мнению, стороны «накапливают вооружение и боеприпасы не просто так, а чтобы постараться вернуть себе территории».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжают готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров. Он также допустил сокращение помощи Украине при неудачном наступлении ВСУ.