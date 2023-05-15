Интерес Польши в затягивании мирных переговоров по Украине объяснили
Польша заинтересована в затягивании мирных переговоров между Россией и Украиной, так как Варшава ожидает, что Киев реализует все поставленное ему вооружение, таким образом провоцируя эскалацию конфликта. Соответствующее мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Так, комментируя слова главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что до момента проведения наступательных военных действий одной из сторон мирные переговоры России и Украины будут считаться преждевременными, эксперт напомнил о поставленных накануне Варшавой Киеву 14 истребителях МиГ-29.
«Текст, который излагает польский представитель, не очень связный: почему наступление должно быть поводом для переговоров? Польша на днях передала Украине 14 самолетов МиГ, а если сейчас прекратятся военные действия, то поляки как будто останутся в дураках из-за своих вложений. Во-вторых, передача этих самолетов — это попытка развить эскалацию конфликта», — заявил Оленченко.
Предполагается, что страны Запада, в частности восточноевропейские, насыщают оружием Украину с целью побудить ее к активным действиям. Они считают, что насыщение Украины оружием повышает обороноспособность Вооруженных сил Украины
Более того, подчеркнул он, политика давления на Украину с целью побудить ее проводить военные действия объясняется среди прочего внутриполитической обстановкой в Польше, а именно подготовкой кандидатов к грядущим выборам в стране.
«Польша старается побудить украинцев, чтобы они использовали то вооружение, которое им дали, для проведения наступления. Если сейчас вдруг Украина остановится и проведет переговоры, то внутренние политические оппоненты нынешнего руководства Польши его засмеют», — добавил специалист.
Ранее Пшидач высказал мнение, что переговоры по миру на Украине будут преждевременными до момента, пока одна из сторон не достигнет значимых успехов в проведении наступления.
«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — сказал он, добавив, что для более точных прогнозов нужно дождаться наступательных или контрнаступательных действий одной из сторон конфликта. По его мнению, стороны «накапливают вооружение и боеприпасы не просто так, а чтобы постараться вернуть себе территории».
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжают готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров. Он также допустил сокращение помощи Украине при неудачном наступлении ВСУ.