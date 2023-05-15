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17:18, 15 мая 2023Россия

Российская шестиклассница попыталась покончить с собой после ссоры с матерью

В Вологде школьница поссорилась с матерью из-за телефона и попыталась покончить с собой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Вологде шестиклассница поссорилась с матерью из-за телефона и попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 13-летнюю россиянку обнаружили без сознания под окнами дома. Девочку доставили в больницу с многочисленными переломами и ушибом головного мозга.

Мать школьницы рассказала, что перед случившимся она попыталась ограничить дочь в использовании телефона, в результате чего у них возник конфликт. Известно, что родители девочки разведены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что семиклассник из Якутска покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке нового компьютера. До этого в Петербурге 14-летняя школьница покончила с собой после ссоры с отцом — по предварительным данным, мужчина отобрал у девочки телефон и планшет в наказание за плохие оценки в школе.

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Варвара Родикова
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