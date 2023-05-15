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16:47, 15 мая 2023Спорт

Стало известно наказание для отказавшегося участвовать в ЛГБТ-акции футболиста

Футболиста французского «Нанта» Мохамеда оштрафуют за отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Фото: Costas Baltas / Reuters

Египетского футболиста французского «Нанта» Мостафу Мохамеда накажут за отказ участвовать в ЛГБТ-акции. О санкциях в отношении игрока стало известно Ouest-France.

По информации источника, спортсмен будет оштрафован. Отмечается, что при этом клуб не будет применять спортивных санкций в отношении футболиста, чтобы не лишаться ключевого нападающего.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала клубы наказать игроков, отказавшихся выходить на поле из-за ЛГБТ-акции. «Я глубоко сожалею, что у нас во Франции нет 100 процентов игроков, которые придерживаются этого принципа недискриминации», — заявила она.

В рамках акции, проходившей 13 и 14 мая, футболисты команд Лиги 1 и Лиги 2 должны были выступать в форме с радужной символикой. Помимо Мохамеда, матчи пропустили один игрок «Генгама» и четыре представителя «Тулузы».

Дарья Коршунова
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