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16:34, 14 мая 2023Спорт

Четыре футболиста пропустят матч чемпионата Франции из-за ЛГБТ-акции

Четыре игрока «Тулузы» отказались от участия в ЛГБТ-акции и пропустят матч против «Нанта»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Четыре футболиста «Тулузы» из-за ЛГБТ-акции пропустят матч против «Нанта» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает La Depeche.

В рамках акции футболисты должны отыграть матчи в футболках с радужной символикой. По информации издания, в «Тулузе» выполнить эти условия отказались марокканский форвард Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, а также нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич.

13 мая издание Le Telegramme сообщило, что футболист клуба «Генгам» Донасьен Гомис не стал участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем 35-го тура второго дивизиона чемпионата Франции и пропустил игру. «Вся команда будет в цветах этой кампании. Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», — заявил президент «Генгама» Фред Ле Гран.

Ранее стало известно, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.

Андрей Стрельцов
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